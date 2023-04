’Comuni verso rifiuti zero’: Civitella è ancora prima in regione Forlimpopoli al quinto posto

Civitella si classifica ancora al primo posto nella edizione numero 9 del premio ‘Sotto il muro dei 100 kg. Comuni verso rifiuti zero’ promosso dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero Emilia-Romagna con la collaborazione dell’EcoIstituto di Faenza. La classifica sui dati del 2021, basata sulla minor quantità di spreco (rifiuti non riciclati) per abitante residente e per abitante equivalente, vede appunto sempre sul podio più alto Civitella a pari merito con San Prospero nel Reggiano, al secondo posto San Possidonio e al terzo Medolla, entrambi nel Modenese. "Questo premio è il risultato finale di un lungo percorso condiviso con i cittadini e Alea. Alla base di questo risultato – commenta il vicesindaco di Civitella e assessore all’ambiente Antonio Dattoli – c’è un progetto di condivisione e comunicazione degli obiettivi con tutta la nostra comunità. I nostri cittadini hanno dimostrato, con il loro impegno e la loro determinazione, che vogliono contribuire ad avere un ambiente e un territorio di qualità. La qualità del nostro territorio è legata ad una percentuale di raccolta differenziata di qualità molto alta e una percentuale di indifferenziata bassa. Questo legame rientra – conclude Dattoli – nel cerchio dell’uso e riuso, del trasformare gli oggetti da rifiuto in risorsa. Il domani e il futuro delle nuove generazioni è nelle nostre mani e noi amministratori, associazioni e cittadini devono essere protagonisti e devono essere parte attiva di questo percorso".

Buon posizionamento anche per il Comune di Forlimpopoli arrivato quinto. Nel 2021 Forlimpopoli ha prodotto solamente 52 kg di rifiuti non riciclati per abitante equivalente, e 79 kg per abitante residente. "Un bel risultato ottenuto grazie a tutti i cittadini di Forlimpopoli che ringraziamo per l’impegno", dichiara Gian Matteo Peperoni assessore all’Ambiente che ha ritirato il riconoscimento.

o.b.