‘Comunica lab’: oggi l’inaugurazione dello studio

Oggi a partire dalle 16 in piazza Falcole e Borsellino 21 inaugura ‘Comunica lab’, uno studio educativo che si occupa di comunicazione in tutte le sue forme: comunicazione multimediale, lunguaggio, lingua dei segni italiana, educazione, didattica, apprendimento e altro ancora. Fanno parte dello staff Francesca Campitelli, insegnante di sostengo e interprete ‘lis’, specializzata in disabilità comunicative, sordità e disturbi dell’apprendimento; Laura Bergamini, logopedista specializzata in comunicazione, linguaggio e autismo e Giorgia Garavini, anche lei logopedista con una particolare formazione in deglutizione e apprendimenti. L’inaugurazione di sabato è un’occasione per scoprire tutte le attività e le proposte di Comunica lab.