Comunicare con i nuovi media: studenti alla prova creativa

Il progetto ‘Creativity Lab’, promosso dall’associazione Un’Altra Storia Aps in collaborazione con il Comune di Forlì e sostenuto da numerose realtà commerciali locali, si pone l’obiettivo di coinvolgere i giovani studenti delle superiori in un’esperienza formativa pratica e stimolante. "Il progetto – spiega Valentina Vimari, presidente dell’associazione – accompagna gli studenti in un percorso che va dall’ideazione alla realizzazione pratica di una campagna pubblicitaria che unisce varie modalità mediali". Quest’anno, il programma coinvolge un centinaio di ragazzi provenienti dagli istituti professionali forlivesi, dando loro l’opportunità di imparare a creare materiali grafici, video, contenuti per i social media e podcast. Gli alunni avranno modo di sviluppare competenze trasversali utili per il loro futuro professionale in un’epoca in cui la comunicazione digitale assume un’importanza sempre più cruciale.

Il percorso si articola in tre incontri interattivi. Il primo si è tenuto il 23 ottobre alla Fabbrica delle Candele, luogo simbolo della creatività giovanile forlivese. I prossimi appuntamenti sono il 7 novembre sempre alla Fabbrica delle Candele e il 27 novembre alla Sala Santa Caterina. Gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore, tra cui Michele Casula, professionista del marketing, Andrea Nuzzo, specialista in digitale e social, e Giusy Vena, esperta di fotografia e visual.

Ogni intervento sarà mirato a fornire strumenti concreti per realizzare campagne pubblicitarie efficaci, puntando a integrare le diverse piattaforme e canali a disposizione oggi. "Nell’era digitale – sottolineano Matteo Cochi e Renato Asioli, imprenditori di Luxury Home, partner del progetto – è diventato sempre più importante formare artigiani che sappiano sfruttare le tecnologie odierne per stare al passo con l’evoluzione del mercato del lavoro". Il progetto terminerà il 18 dicembre alla Fabbrica delle Candele: "Quest’ultimo incontro rappresenterà un momento chiave – spiega Casula –, non solo per i partecipanti, che avranno modo di mostrare i risultati del loro impegno, ma anche per le aziende che potrebbero trovare nei giovani talenti coinvolti nuove risorse per il futuro".

Valentina Paiano