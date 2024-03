Comunione e Liberazione celebra la Quaresima della Fraternità

Oggi con inizio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Coriano, in via Pacchioni, si svolgerà il ritiro di Quaresima della Fraternità di Comunione e Liberazione, che si concluderà alle 18.30 con la messa presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza. La liturgia è celebrata in occasione del 19° anniversario della morte del Servo di Dio don Luigi Giussani, avvenuta il 22 febbraio 2005, del 42° del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione e nel 70° della nascita del movimento di Cl.