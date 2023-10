Comunità energetica e turistica alla Camera dei deputati

I progetti di comunità energetica, turistica e il welfare di comunità della Val Bidente sono stati presentati nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati alla presenza del presidente Lorenzo Fontana e del presidente della commissione Attività produttive di Montecitorio Alberto Gusmeroli. L’evento è stato promosso da EconomiaCircolare.com, Isia Roma Design e consorzio di ricerca Sinergie e ha visto la presenza di un parterre di eccezione con Alessandra Gallone Senatore e consigliera del Ministero dell’Istruzione, Silvia Grandi, direttrice generale del dipartimento Economia circolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fabrizio Manca direttore generale del Ministero della pubblica istruzione.

"Promuovere l’aumento della resilienza e delle risorse naturali è strategico – ha specificato nel suo intervento Fausto Faggioli, presidente Rete Albatros e presidente Earth Academy di Borgo Basino (Civitella) – per uno sviluppo sostenibile che coniughi i bisogni economici con quelli ambientali e sociali nei borghi e nelle comunità rurali. Dobbiamo prevedere un ruolo determinante per la Circular Economy nell’offrire nuove opportunità di lavoro. Già oggi le professioni più richieste sono quelle che prevedono competenze specifiche, ma anche capacità gestionali e di networking che permettano di attivare i numerosi sistemi di interazione tra attori delle filiere non solo verticali di produzione ma, orizzontali ed intersettoriali per uno sviluppo territoriale sostenibile. Ormai è pensiero comune che la formazione sia per tutta la vita e che sia necessario aggiornarsi continuamente. La formazione continua o life long learning è una rivoluzione – conclude – che cambierà radicalmente le nostre vite".

Oscar Bandini