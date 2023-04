Comunità energetica, successo per l’incontro: 70 partecipanti

Oltre 70 cittadini hanno partecipato a Meldola all’incontro dedicato alle comunità energetiche, alle attività per il risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili promosso dai circoli Acli di Meldola e Rocca delle Caminate in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Comunità Cristiana Cattolica della città. Dopo gli interventi di Daniela Ravaioli e Samuele Branchetti sono stati i tecnici di Forlì Mobilità Integrata Claudio Maltoni, direttore generale, Fabrizio Chinaglia e l’assessore all’ambiente Filippo Santolini ad entrare nel vivo delle proposte. "Con le comunità energetiche rinnovabili – hanno spiegato Maltoni e Chinaglia – i clienti finali e i produttori possono unirsi per produrre e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili. I benefici attesi sono: ambientali, grazie alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica; economici, ottenendo gli incentivi e la restituzione delle componenti tariffarie previste; sociali, potendo agire su situazioni di povertà energetica". L’assessore Santolini ha sottolineato che "tra il 2019 e il 2022 per il Comune di Meldola, nonostante una riduzione dei consumi, vi è stato un notevole aumento nel costo dell’energia. Ed ecco l’importanza strategica di rendersi sempre più autonomi. In questa direzione va la creazione della Comunità energetica rinnovabile del nostro territorio".