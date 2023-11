Comunità energetiche, ecco il progetto

Circa quaranta persone hanno preso parte all’incontro pubblico sulle comunità energetiche lunedì nel Municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. La nazionale di calcio in tv non ha disincentivato i cittadini, interessati alla possibilità di tagliare i costi in bolletta attraverso la condivisione di energia autoprodotta. Si è trattato di una prima assemblea a carattere divulgativo, in seno a un percorso in divenire, già intrapreso dal Comune con il coordinamento di Forlì Mobilità Integrata (Fmi), in collaborazione con altri enti pubblici, quali Acer e Ausl.

"L’aumento spropositato dei costi dell’energia va a gravare in maniera preoccupante sul bilancio degli enti pubblici ma anche su quelli di famiglie e imprese – la premessa di Silvia Zoli, vicesindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole –. Come amministrazione ci siamo subito attivati e stiamo accelerando su alcuni interventi volti al risparmio energetico, come la sostituzione a led dell’illuminazione pubblica". Lo step successivo prevede la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer). "Si tratta di un soggetto giuridico aperto a tutti: cittadini, enti, realtà imprenditoriali, attività commerciali possono unirsi per produrre, consumare, condividere e scambiare energia rinnovabile". Un’iniziativa virtuosa che dovrebbe permettere di ridurre i costi grazie alla corresponsione di incentivi (previsti dalla legge regionale 522), apportare benefici ambientali grazie alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, e altresì benefici sociali, favorendo l’aggregazione, l’educazione e l’inclusione a beneficio di tutti. In attesa che il Governo emani il decreto attuativo per definire i termini di sviluppo di questi modelli, nove Comuni dell’Unione forlivese (oltre a Castrocaro, Forlì, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Predappio, Santa Sofia, Tredozio e Dovadola) hanno intrapreso il percorso verso la sostenibilità e la costituzione delle Cer, avvalendosi del supporto e della competenza di Fmi, società partecipata interamente pubblica. "Siamo onorati di essere a fianco degli enti che hanno deciso di cogliere questa opportunità – ha spiegato Vincenzo Bongiorno, amministratore unico Fmi –. Tutti i nove Comuni hanno ottenuto dalla Regione un finanziamento di 50.000 euro (per 450.000 euro complessivi) per la realizzazione di uno studio di fattibilità". Il report del comune termale ha comportato una spesa di 57.750 euro, di cui 7.750 a carico delle casse municipali. Esaurita la prima fase, si entra ora nella seconda che prescrive la presentazione di uno studio di fattibilità tecnico - economica e la costituzione formale della Cer (con tanto di statuto e indicazione dei criteri per l’ingresso) entro il 13 luglio 2024. A seguire la Regione effettuerà le verifiche per la concessione del contributo, che dovrà essere corrisposto tra novembre 2024 e febbraio 2025, una volta rendicontate le spese. Ma come funziona una Comunità energetica? "La Cer è formata da consumatori e produttori-consumatori – ha spiegato Marcella Mengozzi, responsabile dell’area energia Fmi –. L’energia prodotta da un impianto fotovoltaico (al netto dell’autoconsumo) viene immessa nella rete di distribuzione e messa a disposizione per la condivisione".

Nel territorio comunale castrocarese e terrasolano è stata individuata una superficie per l’installazione di impianti pari a 1.761 metri quadri per una produzione globale di 161 kilowattora e una produzione annua stimata di 171.638 kw. A fronte di un consumo presunto di circa 164.296 kw. In prima analisi il Comune ha individuato 9 potenziali aree per installare impianti fotovoltaici da inserire nella disponibilità della Cer: il parcheggio del municipio, l’area del polo sportivo (tribune del campo da calcio, la falda e il tetto degli spogliatoi), il magazzino comunale, il parcheggio e la falda del cimitero, l’area camper 1 e 2.

