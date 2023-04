Comunità energetiche, incontro col prof Setti

I consigli di zona di Forlimpopoli organizzano un incontro, alle 20,30 in sala del consiglio, dal titolo ‘Comunità Energetiche opportunità per il cittadino, necessità per il Pianeta’.

Parlerà il prof Leonardo Setti dell’Università di Bologna e presidente delle Comunità Solari. Si ricorda che a Forlimpopoli è già stata firmata una lettera di intenti tra Comune, Acer, Ausl, Comunità Cristiana, Fmi, coop Lamberto Valli per la costituzione della CER di Forlimpopoli ed è stato richiesto un finanziamento regionale.