Comunità energetiche rinnovabili, incontro all’Arena Hesperia

Alle 16 a Meldola, presso la saletta Pit dell’Arena Hesperia, si tiene la conferenza ‘Obiettivo energia sostenibile: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc) e Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) al servizio della transizione energetica’. L’iniziativa, promossa dal Comune di Meldola, in collaborazione con Forlì Mobilità Integrata e con il Collegio Nazionale Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, rappresenta un’occasione per comprendere come la transizione energetica possa tradursi in vantaggi reali per il territorio: risparmio energetico, maggiore autonomia locale, nuove opportunità economiche e sociali grazie alla creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Dopo i saluti del vicesindaco Filippo Santolini (foto), interverranno Letizia Zavatti della Regione Emilia-Romagna; Gabriele Antolini di Arpae; il presidente Cer di Meldola Andrea Zanfini; Samuele Branchetti di Enea e Lorenzo Giunchi, laureando al Politecnico di Milano. "La conferenza si propone come momento formativo e di dialogo – precisa il vicesindaco – per fornire risposte concrete e stimolare la partecipazione delle comunità nella costruzione di un modello energetico più equo, sostenibile e condiviso".

o.b.