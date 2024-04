Comunità energetiche rinnovabili, oggi il primo incontro sul colle

Prende il via a Bertinoro il percorso informativo ‘Best - Bertinoro energia sostenibilità tecnologia’ che l’amministrazione comunale ha intrapreso come risposta al tema urgente e prioritario della lotta al cambiamento climatico. L’obiettivo del percorso è quello di promuovere l’efficienza, il risparmio energetico e la sostenibilità all’interno della comunità, dando seguito a quanto già inserito nell’ambito del Paesc - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima - approvato a fine del 2022 all’interno del Patto per il clima.

La prima azione del progetto prevede una serie di incontri formativi aperti alla cittadinanza finalizzati a sensibilizzare, coinvolgere e ispirare azioni concrete per promuovere la sostenibilità ambientale. Durante questi incontri si parlerà di energia e del tema delle Cer - le comunità energetiche rinnovabili anche alla luce del progetto che il Comune sta elaborando, con il supporto di Fmi, per istituire una Comunità energetica rinnovabile. Il primo incontro ‘Comunità Energetiche Rinnovabili - generare, condividere e utilizzare energia rinnovabile in modo collaborativo’ si terrà oggi, dalle 16 alle 18 presso la sala di San Silvestro del Ceub in via Aldruda Frangipane 13, durante il quale interverranno: la sindaca Gessica Allegni e l’assessore con delega all’ambiente e sostegno alla transizione ecologica Raffaele Trombini per i saluti iniziali, Letizia Zavatti della Regione Emilia-Romagna che descriverà le strategie regionali per le Cer, Matteo Zulianello di Ricerca sul Sistema Energetico, mostrerà alcuni modelli di iniziative ‘socio-tecniche’ di transizione energetica ed innovazione, Mattia Ricci di Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che analizzando un caso studio spiegherà i metodi di ripartizione dell’incentivo all’interno di una Cer.

"L’idea della rassegna – spiega Trombini – è quella di organizzare dei momenti di condivisione insieme ad esperti del settore, per discutere di tematiche rilevanti per il territorio e per i cittadini, promuovere il benessere collettivo e la prosperità della nostra comunità individuando risorse ed obiettivi sul tema della sostenibilità". Al termine degli interventi verrà offerto un buffet ai partecipanti. Per informazioni: 0543 469261 o ufficiodipiano@comune.bertinoro.fc.it.

Matteo Bondi