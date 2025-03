Comunità Solare, due anni di vita e 19 ’soci’

La Comunità solare di Forlì compie due anni e lo fa con una serata a cui sono invitati tutti. Il ‘Compleanno solare 2.0’ si terrà stasera alle 21, in via Panieri 12, nella sede dell’associazione ‘La materia dei sogni’.

"Rispetto a un anno fa, sono entrate altre due famiglie a fare parte della comunità – spiega Nadine Finke, referente della comunità solare – e, quindi, ora siamo in 19, ma c’è tanto margine per crescere, con benefici sia per le tasche dei consumatori che per l’ambiente". Da qui l’iniziativa del compleanno aperto a tutti, per scoprire come funziona una comunità solare. Per partecipare è necessario prenotarsi al 349 5590993.

"Farne parte è davvero semplice – continua Finke –. Non serve abitare vicino alla stessa cabina secondaria e non c’è l’obbligo di essere proprietari di un impianto fotovoltaico. In base all’autoconsumo dell’energia prodotta dalla comunità arrivano dei premi in forma di voucher da spendere nei negozi della nostra città e non solo".

La comunità solare di Forlì fa parte di un progetto nazionale, ideato dal professore Leonardo Setti, Università di Bologna, basato su una piattaforma di scambio di energia fotovoltaica. Alle 19 famiglie sono stati erogati 3.452 euro di buoni spesa.

Matteo Bondi