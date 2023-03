Comunità solari, è ora che i cittadini si organizzino

Il 28 febbraio, organizzato dal comitato di Quartiere n. 6, si è tenuto un incontro di estrema attualità sulle comunità solari. Ha partecipato il Tavolo associazioni ambientaliste Forlì. Il relatore prof. Leonardo Setti docente del Dipartimento di Chimica Industriale dell’Università di Bologna ha evidenziato il dato incontrovertibile per cui studi scientifici hanno confermato che i combustibili fossili (carbone e gas naturale) con i ritmi attuali e con la crescita della popolazione mondiale pare siano destinati ad esaurirsi nei prossimi 15 anni. L’incontro ha posto in rilievo la necessità assolutamente condivisibile di accelerare il processo di transizione energetica. Ciò è possibile e può realizzarsi tramite una diffusa opera di sensibilizzazione, diffondendo in particolare la consapevolezza della necessità di produrre energia elettrica ‘in casa’ per poi condividerla con altri cittadini da mettere in rete in vere e proprie comunità energetiche, le cosiddette comunità solari. Ciò permetterebbe notevoli risparmi sulle bollette realizzando vere e proprie fonti energetiche ’rinnovabili a domicilio’.

L’obiettivo è volto a contrastare il cambiamento climatico e la povertà energetica dando a tutti i membri della comunità la possibilità di accedere a fonti rinnovabili, riducendo il costo dell’energia per luce e riscaldamento. Il meccanismo è semplice: la comunità solare è costituita da un insieme di famiglie in cui è presente un consumer che non possiede un impianto fotovoltaico, ma desidera consumare l’energia prodotta dalla comunità e risparmiare quindi sul costo della bolletta. Esiste poi un prosumer che invece dispone dell’impianto e desidera condividere con la comunità l’energia prodotta in eccesso per ridurre a sua volta i costi in bolletta. Auspico che l’incontro del 28 febbraio possa trasmettere un impulso e rinnovato spirito innovativo e incrementale anche nel nostro Comune.

Andrea Gramellini comitato di quartiere Spazzoli