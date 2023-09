Con 2 euro ne vince quasi 14mila Un forlivese ha vinto 13.935 euro al 'Win for Life' classico, puntando solo 2 euro. La combinazione vincente è stata 1-3-4-6-8-12-15-16-18-20 con il 'Numerone' 2. La vincita è stata presso 'Oronero' in via Castel Latino.