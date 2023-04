Con ’Angolo Divino’ cibi e vini Appuntamento su TeleRomagna

È partita su TeleRomagna la nuova trasmissione ’Angolo Divino’, che mette insieme piatti di cibo creati da chef locali a vini delle migliori cantine di Romagna. Conduce Annalisa Calandrini, foodblogger di Amatiecucinasano e cronista del gusto per Romagna a Tavola; è un’ idea che nasce dalla Calandrini per dare rilievo alla Romagna coinvolgendo anche sommelier di Ais Romagna che si occupano di abbinare e degustare un vino ad ogni puntata. L’appuntamento va in onda ogni mercoledì sera alle 18, con replica giovedì alle 19.30 e sabato alle 12.25 su canale 14.