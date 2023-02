"Con il Pnrr finanzieremo la nuova scuola dell’infanzia"

Si terrà martedì il consiglio comunale di Dovadola, convocato dal sindaco Francesco Tassinari alle 20.30 nel teatro comunale. Fra i punti all’ordine del giorno vi è anche la discussione e approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e nota di aggiornamento unico di programmazione (Dup) per lo stesso periodo.

Anticipa Tassinari: "Per quanto riguarda tasse e aliquote locali, non ci saranno aumenti". Mentre sono diverse le opere pubbliche da realizzare nel triennio. "Un’opera importante è la scuola dell’infanzia, per un investimento totale di circa 600mila euro, finanziati dal Pnrr. L’edificio sorgerà nell’area dell’attuale plesso scolastico, dove si trovano già la scuola primaria e quella delle medie".

Attualmente la scuola dell’infanzia si trova nell’edificio scolastico generale, ma in locali stretti, traslocata da anni dal centro del paese per problemi di sicurezza antisismica. Una seconda opera da realizzare nel prossimo triennio è un magazzino per i mezzi comunali e quelli della Protezione civile, in via Nadiani, dove già esiste la sede del Com, in pratica sotto la Rocca dei Guidi. Spiega il sindaco: "Per quest’opera è prevista una spesa di 250mila euro, di cui 200mila della Protezione civile regionale e 50mila con un mutuo comunale. Quest’opera è molto importante, perché sono trent’anni che i mezzi comunali sono fuori alle intemperie". Queste due opere sono già finanziate, quindi entro il 2023 dovrebbero partire i lavori ed essere realizzati entro il triennio, "perché i progetti sono pronti".

E’ probabile che nel prossimo triennio ripartano anche i lavori di ristrutturazione della Rocca dei Guidi, destinata a scopi turistici e culturali una volta completata. Commenta a questo proposito il sindaco Tassinari: "Stiamo lavorando per sbloccare un finanziamento di 1,5milioni fermo al ministero dei Beni culturali".

Quinto Cappelli