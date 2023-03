Con la Fiab domenica a Rimini In bicicletta nei luoghi di Fellini

’Rimini, il lungomare e i luoghi felliniani’ è il tema dell’escursione proposta per domenica dalla Fiab. Viaggio in treno (da Forlì alle 9,28) appuntamento alla stazione di Rimini alle 10. Valerio Benelli, presidente della Fiab di Rimini, farà da guida lungo il Parco del Mare, il lungomare della città recentemente riqualificato con grandi aree di raccordo tra la spiaggia e la linea degli alberghi, palestre all’aperto, aree per bimbi ispirate alla fantasia di Gianni Rodari e mobilità dolce. Possibilità di pranzo al ristorante self service Pesce Azzurro di Miramare. Nel pomeriggio pedalata nei luoghi felliniani, dal Museo Fellini a Borgo S.Giuliano. Ritorno previsto col treno delle 17.30 (info: 345.1347792).