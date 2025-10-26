"Con ’La governante’ racconto le donne"

Csaba dalla Zorza, nota scrittrice e conduttrice televisiva, sarà ospite oggi di Casa Artusi, dalle 15,30, per il consueto appuntamento con ‘Le domeniche delle Mariette’. Presenterà il suo primo romanzo ‘La governante’ (Marsilio, 2025).

Un sogno che si avvera?

"Sicuramente sì, anche se mi piace pensarla come diceva Nelson Mandela: un obiettivo è un sogno al quale abbiamo messo una data di scadenza. Per me scrivere un romanzo era un sogno e un obiettivo, questo era l’anno giusto".

Un romanzo che tocca corde profonde della condizione femminile. Quanto c’è di lei nel suo libro?

"Anche se quella della governante non è la mia storia personale, il personaggio ha molto di me e, soprattutto, io ho molto di lei. Siamo ‘cresciute insieme’ in un certo senso, negli ultimi anni. Condividiamo gli stessi valori. Abbiamo vissuto la condizione femminile attraverso esperienze simili".

Quanto c’è nel romanzo delle esperienze fatte in questi anni come conduttrice di un programma cult, entrando nelle case di tante persone?

"La mia carriera televisiva e quella di scrittrice sono due cose separate, non ci sono molti punti di contatto. Tuttavia posso dire che quello che il programma ‘Cortesie per gli Ospiti’ mi ha dato è la possibilità di incontrare a tavola, e quindi molto da vicino, più di duemila persone in sette anni. Credo che sia un’esperienza umana unica: mi ha arricchito non entrare nelle loro case, ma sedermi alla loro tavola. È un arricchimento continuo, umano, autentico. Ma con il romanzo non ha nulla a che fare".

Il romanzo dialoga idealmente con due classici della letteratura italiana: ‘La governante’ di Vitaliano Brancati e con ‘Nascita e morte della massaia’ di Paola Masino: cosa svela di nuovo questo lavoro e cosa conferma rispetto alla condizione femminile?

"La stessa cosa: noi donne siamo ancora quelle sulle quali pesa la responsabilità della famiglia, della casa e del lavoro. Conferma il desiderio di esistere come individui anche dentro la famiglia, anche quando scegliamo di avere figli, di sposarci e di continuare a lavorare (per scelta o per necessità). Conferma che oggi, come cento anni fa, essere tradite fa male. E oggi, come cento anni fa, sappiamo che per superare il dolore e le difficoltà dobbiamo saper fare squadra".

Sarà ospite della Casa dedicata a Pellegrino Artusi, il padre della cucina italiana. Lei si è sempre occupata di cucina, cosa ha imparato da Artusi?

"È il mio lavoro principale e, in più, cucino anche a casa mia, per la mia famiglia, tutti i giorni. Ci tenevo moltissimo a poter realizzare un incontro nella Casa dell’Artusi. Lui è stato un pioniere del genere foodwriting che oggi va tanto di moda. Da lui ho imparato la lezione di Ippocrate: fa’ che il cibo sia la tua medicina. ’La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene’ è un libro più attuale che mai: siamo quello che mangiamo, soprattutto oggi".

Scusi, ma non abbiamo resistito, come non chiederle un consiglio per poter accogliere al meglio un ospite in casa?

"Non esiste un consiglio per accogliere al meglio, ma solo il desiderio di farlo al meglio, ossia mettersi a disposizione degli ospiti per offrire loro una bella esperienza. Aggiungo un po’ di sana e buona educazione, che ci fa essere padroni di casa dalle buone maniere. Tutto il resto, non conta".