Con la pistola sequestra l’ex 17enne Segregata per due giorni: arrestato

Un ultimo incontro. Per chiarire il perché della fine della storia. Così lui, 25 anni, albanese d’origine, dà appuntamento alla sua ex, una 17enne, in un bar. È una trappola: il giovane estrae una pistola e la costringe a seguirlo a casa sua.

Una trama di terrore, finita però con la ragazzina che si libera dal suo aguzzino, poi arrestato dalla polizia con le accuse di sequestro di persona (per avere trattenuto la ragazza, per due giorni, nel suo appartamento), atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni della ex fidanzata.

Questa la ricostruzione fornita dagli inquirenti, che hanno eseguito il fermo del giovane, poi convalidato dal giudice. La ragazza, sotto choc, è stata medicata in ospedale e giudicata guaribile in 10 giorni.

In manette è finito anche il fratello 22enne dell’indagato principale; secondo la polizia, quest’ultimo non avrebbe avuto alcun ruolo nel sequestro, ma è stato bloccato dagli agenti perché irregolare nel territorio italiano. Nel 2021 infatti, con altre generalità, il 22enne era stato espulso dall’Italia per motivi "di pericolosità sociale", in quanto condannato per spacio di droga; la sua identificazione, in questo contesto, ha quindi evidenziato il reato di reingresso nei confini nazionali senza autorizzazione del ministero dell’Interno.

In base alla fotografia della vicenda cristallizata dalla polizia, la 17enne avrebbe ceduto alle insistenze del suo ex e avrebbe accettato di incontrarlo in un bar. Una volta giunto nel locale, però, il 25enne albanese avrebbe estratto una pistola, e avrebbe costretto la minorenne a seguirlo a casa. Così comincia l’incubo della 17enne. Che avrebbe subito percosse e sarebbe stata costretta a stare nell’appartamento del suo ex per ben 48 ore. Lei però a un certo punto riesce a eludere il controllo del sequestratore nonché ex fidanzato e chiamare la madre; la donna allerta quindi immediatamente la polizia.

Gli agenti si presentano in quella casa. Dove vedono la ragazzina corrergli incontro, stravolta, in lacrime. Secondo le risultanze mediche, la 17enne non avrebbe subito violenze di natura sessuale. Nell’appartamento gli inquirenti hanno rinvenuto e sequestrato, nascosta in un armadio della stanza da letto, una pistola replica, a salve, che per l’accusa è la fonte di prova "delle minacce finalizzate alla costrizione e privazione della libertà personale".