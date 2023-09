Con la prima campanella tornano anche i ’Nonni vigile’

Con l’inizio dell’anno scolastico riparte l’ attività dei ‘Nonni vigile’ di Meldola, che sono stati ricevuti in municipio, per la consegna di una pergamena di ringraziamento, dal sindaco Roberto Cavallucci.

"Gaetano Primavera, Loris Bianchi e Pietro Luigi Milanesi accompagneranno le nostre bambine e i nostri bambini nell’attraversamento stradale all’entrata e all’uscita da scuola – ha commentato Cavallucci – garantendo sicurezza e offrendo il loro tempo alla nostra comunità. I nostri ‘Nonni vigile’, dopo aver seguito un idoneo percorso di formazione, nel corso di questi anni hanno dedicato il loro prezioso tempo ai più piccoli, offrendo loro sempre un sorriso e aiutando la polizia locale per garantire un attraversamento sicuro nelle fasce orarie più trafficate. Un grazie per l’attenzione che riservano ai nostri bambini anche a tutta la polizia locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese con la responsabile del presidio di Meldola Commissario Capo Silvia Simoncelli e con l’agente Valentina Zedda".

Il progetto dei ‘Nonni vigile’ di Meldola funziona con successo da anni, ma nel resto della val Bidente se si esclude la presenza da anni in via Andrea Costa (tratto molto trafficato della Bidentina) a Cusercoli di Wladimiro Bertaccini, sia a Civitella, Galeata che a Santa Sofia, nonostante numerosi tentativi, questa figura non ha mai preso piede: una mancanza piuttosto strana, alla luce anche del forte radicamento di numerosi associazioni di volontariato presenti nei comuni, che potrebbero e dovrebbero individuare per svolgere un ruolo sempre di più fondamentale per la sicurezza degli alunni.

o. b.