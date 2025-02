Con la Tonellato va all’attacco anche il Pd

All’indomani del consiglio comunale straordinario convocato d’urgenza dal governo cittadino, a Castrocaro Terme e Terra del Sole non si placano, ma anzi si amplificano le proteste della minoranza. Sui social, in particolare, Insieme per Crescere, gruppo di opposizione che fa capo all’ex sindaca Marianna Tonellato (nella foto sopra, a destra), torna a puntare l’indice contro il metodo operativo della maggioranza, tendente a escludere gli avversari politici dai ragionamenti che preludono al voto, omettendo ad esempio di convocare la riunione dei capigruppo. Per questo motivo Tonellato e Mirca Minati si sono astenute dal voto – e non sono uscite dall’aula in quel momento, come erroneamente da noi riportato ieri – sull’acquisto di un immobile del centro storico alla cifra di soli 20.000 euro.

L’abbandono degli scranni municipali si è consumato invece per la votazione degli altri due punti all’odg ovvero l’approvazione di regolamenti relativi alla privacy e all’utilizzo di strumenti di videosorveglianza. Temi non urgenti secondi la minoranza, che invece ricorda di aver depositato da tempo alcune interrogazioni su Polizia locale, pulizia dei fossi, degrado e Alea, rimaste tuttora senza risposta.

"Ancora una volta, la giunta dimostra di non rispettare il confronto democratico – scrivono i rappresentanti di IpC –. Convocato il 10 febbraio per l’11, il consiglio è stato indetto senza fornire gli atti necessari e con un ordine del giorno discutibile". Riconosciuto il valore per la comunità dell’immobile del borgo antico, l’opposizione contesta "il metodo frettoloso e poco trasparente con cui è stata presentata la delibera. Non è chiaro l’utilizzo previsto dello stabile, che richiederà ingenti lavori di restauro per tetto, adeguamento antisismico, barriere architettoniche".

Nel mirino finiscono così gli altri punti in trattazione, giudicati differibili. "Questo atteggiamento denota una grave mancanza di rispetto istituzionale", non solo verso i consiglieri di Insieme per Crescere ma verso gli oltre 1.000 cittadini che li hanno votati e che "meritano rispetto e risposte! Il nostro non è rancore – concludono gli esponenti di Insieme per Crescere –, è esercizio di democrazia".

Termine quest’ultimo, che ricorre anche nelle parole affidate a un comunicato dal Partito Democratico. "Martedì sera è andato in scena uno spettacolo con la regia del sindaco Francesco Billi e della sua compagnia teatrale dal titolo ‘Democrazia, questa sconosciuta’", scrivono i rappresentanti della sezione del partito di piazza Martelli. Sott’accusa, anche in questo caso, non finisce affatto l’acquisto dell’immobile – favorevole il voto della consigliera Patrizia Campacci (nella foto sotto), bensì l’approvazione di regolamenti, giudicata non impellente.

"Contestiamo – sottolinea il Pd – il metodo che riteniamo non rispettoso dei gruppi consiliari ai quali non viene permesso di discutere gli atti prima della riunione del consiglio, dimostrando arroganza e poca considerazione nei confronti delle istituzioni e del loro esercizio".

Francesca Miccoli