Con l’AbbeJazzario la musica si racconta

Il jazz si confronta con le altre arti nella quarta edizione dell’AbbeJazzario (che si inaugura lunedì sera alle 21) la rassegna del jazz raccontato, promossa dall’associazione Dai de jazz e dal Comune di Forlimpopoli. "Una proposta originale – commenta l’assessore alla cultura, Paolo Rambelli –, che, ci dicono, ha fatto anche scuola da altre parti. Va ad arricchire una proposta culturale fatta di teatro, letteratura, mostra d’arte, filosofia, oltre naturalmente ai festival storici della scuola di Musica Popolare, la Segavecchia". Si parte lunedì prossimo con l’incontro con il cinema.

"In questa quarta edizione – spiega il presidente Mauro Picci – l’AbbeJazzario si apre all’universo poliedrico dell’arte in un intenso dialogo con altri mondi espressivi, il cinema, la letteratura, la danza, la pittura". Fin dalle origini il jazz ha calcato il proscenio della celluloide. Stefano Zenni con ‘La leggenda del trombettista bianco’, da colto Virgilio, accompagnerà musicisti, appassionati e curiosi in un viaggio tra Hollywood e il cinema italiano. Ad accompagnare la voce narrante di Zenni un quartetto d’eccezione con Francesco Lento alla tromba, Claudio Vignali al piano, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria.

L’appuntamento è al teatro Verdi, che lunedì sera ospiterà l’intera rassegna, alle ore 21. Come di consuetudine ci sarà l’intercalare di una voce narrante con l’espressione musicale, una vera e propria lezione di jazz che proseguirà poi lunedì 5 febbraio con la letteratura. In questo caso il narratore sarà Alberto Antolini che dialogherà con il sax di Stefano Benedetti, il piano di Alfonso Santimone, il contrabbasso di Stefano Senni e la batteria di Marco Frattini.

L’incontro del jazz con la danza sarà invece guidato, lunedì 26 febbraio, dalla voce e dal pianoforte di Emiliano Pintori, accompagnato da Guglielmo Pagnozzi al sax, Salvatore Lauriola al contrabbasso , Gaetano Alfonsi alla batteria e dai ballerini della Bologna Swing Society.

Il programma si chiude il 18 marzo, sempre al Verdi alle 21, con il jazz e la pittura. Il narratore sarà Giovanni Serrazanetti, accompagnato all’hammond da Emiliano Pintori, alla chitarra da Saverio Zura, al sax da Matteo Scarcella e alla batteria da Andrea Grillini. Ogni lezione concerto ha un costo di ingresso di 10 euro, con un ridotto di 8 euro per gli under 20 e gli associati Dai de jazz. E’ possibile sottoscrivere un abbonamento a 35 euro per tutti e quattro gli incontri. Per gli under 18 l’ingresso è sempre gratuito. Per maggiori informazioni si può scrivere a nicolacataldo@alice.it o whatsapp al 340 5395208.