"Con l’Oreste dal Piccolo fino a Parigi"

Un debutto che guarda già oltre confine: mercoledì 22 il teatro Piccolo apre la stagione con ‘L’Oreste’, lo spettacolo interpretato da Claudio Casadio – direttore artistico di Accademia Perduta/Romagna Teatri insieme a Ruggero Sintoni –, insignito del Premio Nazionale Enriquez come miglior attore. Dopo ben oltre duecento repliche in Italia, lo spettacolo approda a Forlì prima di partire per Parigi, dove sarà in scena dal 4 all’8 novembre al Théâtre 14, e poi a Meudon. I biglietti per l’evento forlivese sono disponibili in prevendita su Vivaticket e alla biglietteria del teatro Diego Fabbri (martedì e mercoledì 10-13 e 16-18).

Casadio, l’Oreste debutta al Piccolo e presto volerà in Francia: che significato ha questa nuova tappa del suo percorso? "Il Piccolo per me è casa: lo abbiamo aperto tanti anni fa e di recente lo abbiamo anche restaurato. È da molto che non recitavo lì, quindi è stato davvero emozionante, anche perché mi ha riportato indietro nel tempo.

Perché l’Oreste? "È uno spettacolo a cui sono profondamente legato, in cui mi riconosco molto e che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Siamo già arrivati a 250 repliche, più quelle che verranno, e questo mi riempie di gioia. A essere sincero, lo farei tutte le sere per tutta la vita. Lo porterò anche in Francia e lo reciterò in francese: presentarlo lì, dove ho lavorato per tanti anni, per me significa chiudere un cerchio, rappresenta un percorso personale e artistico che si completa".

Lo spettacolo fonde teatro e fumetto in una forma originale: come nasce questa sperimentazione? "È un esperimento di graphic novel teatrale. I disegni, realizzati da Andrea Bruno, sono davvero bellissimi e non sono semplicemente decorativi, ma diventano parte della drammaturgia. Oreste non è un monologo vero e proprio: io sono l’unico attore in carne e ossa in scena, ma ci sono altri personaggi disegnati con cui interagisco. Devo dire che questa scelta è piaciuta molto al pubblico, proprio per la sua originalità".

Quali sono i temi principali che L’Oreste porta in scena? "Parla del bisogno d’amore che abbiamo tutti. Il protagonista ha avuto grandi difficoltà: è stato rinchiuso in un manicomio per tanti anni e, quando negli anni ’80 entra in vigore la legge Basaglia, può finalmente uscire. Ma non sa dove andare. Il mondo fuori lo spaventa e questo è successo davvero a molte persone. Oreste pensa che il padre lo stia aspettando sulla luna, crede di avere una fidanzata che in realtà non esiste, immagina un amico che non ha. Nella sua solitudine si inventa l’amore, perché tutti abbiamo bisogno di amare e di essere amati. È uno spettacolo nato anni fa, ma che racconta dinamiche ancora oggi molto attuali".

Guardando al futuro, quale direzione immagina per il teatro forlivese? "Il Diego Fabbri ha già un’ottima impostazione e al Piccolo lavoriamo soprattutto con i ragazzi e su esperienze più sperimentali. La città dispone di una buona offerta teatrale, ma credo che la chiave del futuro sia la produzione: realizzare spettacoli di qualità, coinvolgendo giovani artisti e valorizzando anche le realtà locali. Mi piacerebbe inoltre che a Forlì nascesse una scuola professionale di teatro, che oggi ancora manca in Romagna. Sarebbe davvero un passo importante".