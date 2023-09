Con Zelli alla scoperta di Villa Rovere

Domani alle 20,30, al Bar Rovere, via Firenze 240, Forlì, si terrà un incontro con Gabriele Zelli che racconterà storie del passato della località di Villa Rovere. Ai presenti saranno consegnate in omaggio copie dei volumi ’Antiche Pievi, A spasso per la Romagna’, a cura di Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli. Partecipazione libera. Al termine buffet. Per informazioni: Gabriele Zelli 349.3737026.