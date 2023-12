Conad, 60mila euro allo Ior: "Aiuto alla prevenzione oncologica"

Nei giorni scorsi è stato consegnato all’Istituto Oncologico Romagnolo, l’organizzazione fondata nel 1979 da Dino Amadori, un assegno di 60mila euro, "a beneficio della lotta contro il cancro che avviene nei laboratori", come ha detto Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello Ior. Frutto del 2% delle vendite effettuate nel mese di novembre sui prodotti ‘Verso Natura’, ‘Conad Piacersì’ e ‘Conad Alimentum’, la somma è stata raccolta nei 130 punti vendita a marchio Conad delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e nella Repubblica di San Marino, che hanno aderito al progetto denominato ‘Benessere è Equilibrio’.

La cerimonia della consegna si è svolta presso Palazzo Sidera, la nuova sede di Cia (Commercianti Indipendenti Associati) Conad. "Cia-Conad e Ior sono due realtà con una direzione condivisa, quella della promozione di corretti stili di vita e di un’alimentazione più consapevole – ha spiegato nel corso della cerimonia di consegna dell’assegno Valentino Colantuono, direttore operativo Cia-Conad –. Il progetto ‘Benessere è Equilibrio’ è un’iniziativa che ci ha permesso di rendere concreta questa visione comune. Anche per questa edizione abbiamo puntato su quei prodotti che, pur essendo sostanzialmente brand commerciali, possiedono anche un forte contenuto di salubrità".

Il progetto punta a valorizzare la prevenzione, intesa anche come corretto stile di vita e sull’importanza di un’alimentazione equilibrata. Per accompagnare e promuovere il progetto, gli organizzatori dell’iniziativa si sono avvalsi anche di una trasmissione televisiva su Teleromagna, a cura dello Ior, che ha avuto lo scopo di fornire informazioni pratiche su "come portare nelle nostre tavole ricette semplici, veloci ma anche sane e gustose". Un format di sei puntate che si è avvalso della partecipazione della chef Cristina Lunardini e che ha avuto un pubblico di 7mila persone a puntata.

"Questi dati ci ribadiscono che, quando si propongono progetti che accendono i riflettori sulla salute in maniera simpatica e accattivante, le persone della Romagna si dimostrano attente e coinvolte – spiega Fabrizio Miserocchi –. La trasmissione forniva consigli pratici di prevenzione attraverso l’alimentazione, mentre l’intervento in chiusura della dottoressa Lucia Bedei aggiungeva informazioni utili su un altro aspetto fondamentale della lotta contro il cancro, ovvero la diagnosi precoce, ponendo l’accento soprattutto sui programmi di screening di cui disponiamo per scoprire malattie in maniera sempre più tempestiva".

Paola Mauti