Conad e Coop in prima linea: "Stop all’inflazione, aderiamo per stare accanto ai cittadini"

Tra le catene della grande distribuzione che hanno aderito alla campagna ‘Trimestre anti-inflazione’, lanciata dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy pochi giorni fa, anche Cia - Commercianti Indipendenti Associati, cooperativa associata a Conad. L’azienda è presente sul territorio con 266 punti vendita in: Romagna, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia e parte della Lombardia. Cia-Conad aderisce nello specifico offrendo nei propri punti vendita circa 500 prodotti di marca denominati ‘Convenienti Sempre’ e già dal 2013 oltre 1.000 prodotti a marchio denominati ‘Bassi e Fissi’, un’iniziativa quest’ultima che ha consentito lo scorso anno un risparmio medio alle famiglie italiane stimato del 26,5 per cento.

"Abbiamo fatto una scelta che va incontro alle persone – dichiara Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad -, un impegno quotidiano che va avanti da anni e a maggior ragione è necessaria una maggiore responsabilità in questo preciso momento storico nel quale guerra, aumento dei prezzi delle materie prime, interruzione della catena stanno incidendo nel carrello della spesa dei consumatori. È nostra responsabilità dare un contributo tangibile". A sostegno dell’adesione di Conad alla campagna anti-inflazione sono previste iniziative di comunicazione e pubblicità create ad hoc per promuovere i prodotti delle linee ‘Bassi e Fissi’ e ‘Convenienti Sempre’ che partecipano al ‘carrello tricolore’, per un totale di 1.500 prodotti a prezzi contenuti. La quota di articoli a marchio Conad in vendita nella rete di distribuzione Cia è pari al 39 per cento.

Anche i supermercati Coop aderiscono all’iniziativa del Governo offrendo, oltre alle iniziative già in corso, uno sconto del 10 per cento su oltre 200 prodotti a marchio e altri 1.000 con prezzi bloccati fino alla fine dell’anno. Nel paniere degli articoli a costo congelato si trovano anche quelli della linea biologica ‘Vivi Verde’, equo e solidale ‘Solidal’ e salutistici ‘Benesì’. Rimangono fuori dal carrello tricolore quelle categorie sulle quali incombono tensioni legate all’approvvigionamento di materie prime a causa di una stagionalità difficile.

"La proposta – afferma Maura Latini, presidente di Coop Italia - con la quale aderiamo a ‘Trimestre anti-inflazione’ si somma all’impegno che ci ha sempre contraddistinto per arginare le difficoltà economiche delle famiglie e trovare un punto di equilibro fra chi produce e chi consuma. Ci aspettiamo per il futuro – conclude – un abbassamento dei prezzi anche da parte dell’industria che ha aderito con lettere di intenti separate siglate con il Ministero; questo ci permetterebbe di riversare questi abbassamenti direttamente sui prezzi di vendita allargando il paniere di beni coinvolto nell’operazione di contenimento dei prezzi".

v. p.