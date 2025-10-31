Gli speculatori
Gli speculatori
31 ott 2025
GIANNI BONALI
Cronaca
Conad, energia pulita. Finanziati 40 milioni: pannelli fotovoltaici sopra i supermercati

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Cia-Conad, una delle cooperative socie del consorzio nazionale Conad, hanno siglato un accordo di finanziamento da 40 milioni di euro per sostenere la decarbonizzazione dei punti vendita nel Centro-Nord. Il finanziamento, strutturato come Green Loan (finanziamento verde destinato a progetti sostenibili), rappresenta il primo prestito Bei in Italia assegnato al settore della grande distribuzione.

Gli interventi principali interesseranno i supermercati nel Centro-Nord associati a Cia-Conad, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti, sviluppare la produzione di energia rinnovabile tramite l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti e rinnovare i sistemi di refrigerazione alimentare.

"Questo prestito dimostra come la finanza sostenibile possa guidare la transizione energetica nei principali settori economici – commenta Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei (nella foto, il momento dell’accordo) –, incluso quello della grande distribuzione. Il finanziamento favorisce interventi concreti di efficienza energetica e integrazione di energie rinnovabili, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale dei punti vendita e a ridurre il costo delle bollette". L’intervento supporta investimenti complessivi per circa 54 milioni di euro, con il prestito che copre fino a 40 milioni, superando il tradizionale limite del 50% del costo totale del progetto.

"Siamo molto soddisfatti di questa operazione che rafforza il nostro percorso verso la sostenibilità – dichiara Luca Panzavolta, amministratore delegato Cia-Conad –. Investire in efficienza energetica e fonti rinnovabili significa contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente e al benessere delle comunità in cui operiamo, con un impatto positivo anche per i nostri imprenditori e clienti". La linea di credito prevede una struttura finanziaria flessibile a lungo termine, pensata per facilitare la crescita progressiva degli investimenti, in linea con il piano industriale di Cia. "Siamo orgogliosi di aver supportato questa attività – spiega Alberto Nobili, head of investment banking corporate di Banca Finint – che rappresenta un esempio concreto di come la finanza sostenibile possa favorire la competitività delle imprese e la crescita dei territori".

Gianni Bonali

