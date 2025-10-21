Concerto a quattro mani con Proietti e Zardi

La rassegna Sadurano Serenade torna martedì 21 alle ore 21 alla sala Sangiorgi con un concerto al pianoforte a quattro mani. Protagonisti della serata saranno Lucrezia Proietti e Denis Zardi, impegnati in un concerto al pianoforte a quattro mani dedicato ai grandi maestri del Romanticismo e dell’Impressionismo europeo. L’evento rientra nella 24ª edizione della manifestazione, promossa dall’associazione Amici di don Dario in collaborazione con Magicamente Mozart e diretta artisticamente dal flautista forlivese Yuri Ciccarese.

Il programma spazierà da Edvard Grieg a Aleksandr Borodin, passando per Bedrich Smetana, Erik Satie e Claude Debussy, in un percorso sonoro che attraversa nord ed est Europa fino alla Francia, tra lirismo e suggestioni popolari. Lucrezia Proietti, diplomata all’Istituto ‘Briccialdi’ di Terni e perfezionatasi con maestri del calibro di Aldo Ciccolini e Bruno Canino, vanta un’intensa carriera internazionale che l’ha vista protagonista in numerose città italiane ed estere. Ha collaborato con attori come Ugo Pagliai, Paola Gassman e Maddalena Crippa, e ha suonato con orchestre quali i Filarmonici Umbri e la West London Sinfonia. Denis Zardi, diplomato al Conservatorio di Parma, ha completato la propria formazione al Conservatorio Europeo di Rotterdam sotto la guida di Aquilles Delle Vigne. Vincitore di numerosi concorsi, si è esibito in Europa, negli Stati Uniti e in Sud America.