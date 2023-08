Concerto all’alba con l’Orchestrona Per la prima volta, la Rocca di Meldola ospiterà un'alba in musica con l'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Un'occasione per ballare valzer, mazurke, manfrine e tarantelle, accompagnati da una colazione a cura del bar Dozza. Biglietti su Vivaticket o all'ingresso.