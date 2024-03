Concerto all’ex Mazzini. Sul palco Ingolf Wunder

La Sala Ex Cinema Mazzini ospiterà questa sera alle ore 21 per Forlimusica il concerto ‘Dream of better tomorrow’, col direttore e pianista Ingolf Wunder e l’orchestra Bruno Maderna.

Ingolf Wunder, nato nel 1985, è un pianista svizzero-austriaco, pluripremiato, direttore d’orchestra, compositore e cofondatore di due piattaforme didattiche per la musica: Appassio e Appassimo. Ha iniziato a suonare il violino a soli 4 anni per poi dedicarsi a suonare il pianoforte all’età di 14 anni. Ha vinto numerosi concorsi. Poi, nel 2008 ha iniziato la sua collaborazione con il pianista polacco e vincitore del Concorso Chopin del 1955, Adam Harasiewicz.

Wunder oltre ai concerti e alle numerose tournée mondiali, ha intrapreso studi di direzione d’orchestra a Cracovia. Ha registrato diversi album , si è esibito in Europa, Asia ed entrambe le Americhe. Nel 2017 insieme alla moglie ha lanciato Appassio.com, una piattaforma di didattica a distanza freelance per la musica e le arti. Dal 2018, oltre ai concerti, appare anche come oratore pubblico.

Biglietti: intero euro 15, ridotto euro 10 (over 65 – under 25), euro 5 (soci ‘Amici della Musica’ - ‘Ottavini’ - accompagnatore minore di 16 anni). L’ingresso sarà gratuito per i soci ‘Ambasciatori’ e i minori di 16 anni con accompagnatore. Per informazioni è possibile fare riferimeno al numero di telefono 0543.1713530 o scrivere alla mail forlimusicaaps@gmail.com.

r. r.