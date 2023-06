Concerto benefico del Rotary Club

Oggi alle 16.30 nell’atrio dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni è in programma ’La musica per la vita’, un evento di solidarietà a favore degli alluvionati che si svolgerà nell’ambito delle iniziative e dei service dell’annata del Rotary Club Forlì. Si esibiranno al pianoforte Filippo Castelluzzo e Silvia Platania e saranno eseguite musiche di Liszt, Bach, Scarlatti, Händel, Schubert, Chopin, Massenet. L’evento, che si svolge all’interno dei ’Pomeriggi musicali’ nell’atrio dell’Ospedale, è proposto dal Rotary Club Forlì come iniziativa di raccolta fondi a sostegno di famiglie e imprese del quartiere Romiti, gravemente colpito dall’alluvione. Per aderire alla raccolta è possibile inviare un contributo utilizzando l’Iban IT 16 X 05387 13200 000003847021, intestato a Parrocchia di Santa Maria del Voto.