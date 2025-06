Concerto coi ragazzi della Repubblica Ceca

Oggi alle 16 presso la casa di riposo Zangheri si svolgerà un incontro-concerto con gli studenti (dai 6 ai 18 anni) della Repubblica Ceca, della scuola artistica di musica, canto, danza, disegno e teatro ’Zuš Antonín Dvořák’ di Karlovy Vary.

Il gruppo di 30 ragazzi si esibirà in canti popolari in lingua ceca con traduzioni in lingua italiana di Helena Tašnerová e Alessandro Cavazza paroliere e musicista per le canzoni dello Zecchino d’Oro. Il balletto verrà presentato dalla docente Elena Karasová, l’orchestra dalla docente Ivana Valentova, al pianoforte il maestro Radek Svoboda. L’ingresso è aperto al pubblico. Ingresso libero.