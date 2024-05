Concerto degli studnenti della ’Rossini’: note moderne, canto e brani strumentali

Si celebra la fine dell’anno accademico alla scuola di musica Rossini di Terra del Sole: questa sera alle 21 gli allievi e le band giovanili si esibiranno in concerto in piazza d’Armi. Tra i protagonisti Ensemble sax, Cinque quarti, Multicolor e London Town. A suonare saranno i ragazzi che hanno frequentato la scuola quest’anno e hanno lavorato sotto la direzione dei docenti Simone Ravaioli, Innocenzo Oliva e Barbara Gurioli, che è anche presidente della Rossini. Il programma contempla musica moderna, canto e musica solo strumentale. Lo spettacolo è gratuito. In caso di maltempo, l’evento andrà in scena nel Palazzo pretorio. La scuola, che è stata istituita nel 1859 e ha sede nel piano nobile del castello di Porta romana, accoglie allievi di ogni età da tutta la vallata. Per info, contattare segreteria dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 al tel. 0543.768445 – 351.8503281, www.castrocaro- musica.it.