Concerto degli Ululanti tra cultura e spettacolo

Oggi alle 19 nella piazzetta Antica Pescheria di corso Diaz 14, gli ’Ululanti’, gruppo musicale del centro diurno ’Ulisse’, struttura affiliata all’Ausl Romagna, presentano ’La Bottega Magica’, ossia musiche e letture dedicate alla Mostra l’Arte della Moda.

"Attraverso questa opera unica, si intenderà abbattere le barriere tra diverse forme d’arte e sfidare lo stigma associato al mondo della cultura e dello spettacolo. Una dimostrazione collettiva che l’arte può essere accessibile a tutti e che le diverse espressioni creative possono coesistere in un contesto armonioso" spiega un’informativa della manifestazione, organizzata dal centro Diego Fabbri in collaborazione con Fondazione Cassa dei Risparmi, Ausl Romagna, Incontri Internazionali Diego Fabbri. Durante la serata, gli Ululanti proporranno un viaggio emozionale, utilizzando la musica, la lettura e il teatro per creare un’esperienza coinvolgente e stimolante.

Dopo lo spettacolo, momento di convivialità con un aperitivo proposto dal Bistrò Verde Paglia.