Concerto dell’Epifania alle Terme

Le feste natalizie volgono ormai al termine e a Castrocaro Terme e Terra del Sole l’ultimo atto delle celebrazioni è rappresentato dal tradizionale concerto dell’Epifania, nel Padiglione delle Feste delle Terme. Alle 16.15 il monumentale edificio art Déco ospiterà l’esibizione del locale corpo bandistico Antonio Orsini. Al termine avrà luogo il canonico brindisi benaugurale offerto da Conad Terme, Conad City e dalla cioccolateria L’Artigiano dei fratelli Gardini. Ingresso a offerta libera. Il direttore della banda Marco Fiorini invita tutti a partecipare, "per passare insieme un pomeriggio in musica e brindare al nuovo anno". Oggi scenderà il sipario anche sui due fuochi che dalla notte della Vigilia ardono in piazza Buonincontro a Castrocaro e nella terrasolana piazza d’Armi, dove alle 15 è previsto l’arrivo della befana per la distribuzione delle calze a tutti i bambini.