Concerto di Natale:. Vitali, Paganini e Britten

E’ già in calendario il tradizionale concerto di Natale promosso dalla Young Musicians European Orchestra e da Emilia Romagna Festival nell’ambito della stagione Forlì Grande Musica 2024, un evento che assume quest’anno una particolare importanza per le sue molteplici implicazioni nel campo della solidarietà, della diplomazia e del dialogo interreligioso.

L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre alle ore 21 nella abbazia di San Mercuriale con la Young Musicians European Orchestra, diretta da Sancho Almendral, con il violinista Ion Mihail. In programma la Ciaccona per violino e orchestra di Vitali, la Campanella per orchestra d’archi di Paganini e la Serenata per orchestra d’archi op. 20 di Elgar e la Symple Sympony op.4 di Britten.

Sancho Almendral collabora fin dalla sua origine con la Young Musicians European Orchestra, inizialmente come violoncellista e oggi anche come direttore d’orchestra. Negli ultimi anni ha diretto molti concerti in Spagna, Germania e Francia. È molto conosciuto e stimato a Forlì anche per la sua collaborazione con l’orchestra Maderna.

Invece Ion Mihail grandissimo musicista legato alla Young Musicians European Orchestra è un artista fantasioso e riconosciuto come violinista di spicco della sua generazione, ha il privilegio di suonare con uno dei pochissimi violini Stradivari esistenti al mondo del 1730.

A partire dal 2011 il concerto di Natale di Forlì veniva eseguito anche a Betlemme ed in diverse città italiane. Dallo scorso anno non è stato più possibile replicare l’iniziativa a causa della guerra in Medioriente ma il rapporto che lega la Terra Santa, Ymeo e la città di Forlì verrà consolidato dalla presenza nell’orchestra di 4 musicisti palestinesi legati negli anni precedenti ai concerti natalizi e provenienti dai luoghi che hanno visto la nascita e la morte di Cristo. Inoltre, come al solito ci sarà la raccolta fondi per l’ospedale di Betlemme.

Il progetto è reso possibile grazie ai contributi del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlì e del Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica).

I biglietti possono essere acquistati sul circuito VivaTicket alla dicitura ’Concerto di Natale, Ymeo, Sancho Almendral direttore, Ion Mihail violino’, oppure presso la biglietteria del Teatro Fabbri in corso Diaz, aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, tel. 0543 26355. La sera del concerto i biglietti rimanenti saranno direttamente in vendita presso l’Abbazia di San Mercuriale dalle ore 20.