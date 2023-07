Concerto di solidarietà I giovani tornano sul palco

La Young Musicians European Orchestra ed Emilia Romagna Festival ancora una volta si spendono per chi ha bisogno. Lo faranno con un evento realizzato in collaborazione con Comune di Forlì, Rotary Club Distretto 2072 e Rotary Club di Forlì, dedicando una serata speciale della rassegna ‘Forlì Grande Musica’ alle associazioni giovanili della parrocchia di Santa Maria del Voto in Romiti.

L’evento, annunciato ieri, si terrà lunedì 24 luglio alle 21 alla Fabbrica delle Candele, protagonista un quintetto composto dal violinista Nicola Marvulli, dalla violista Barbara Ciccone, dal violoncellista Filippo di Domenico, dal contrabbassista Diego de Santiago e dal pianista Filippo Castelluzzo impegnati in uno dei brani più famosi della letteratura cameristica: il quintetto ‘La Trota’ di Franz Schubert.

Dopo il grande concerto di giugno con Paolo Olmi e Uto Ughi, in cui furono raccolti oltre 11.000 euro, i musicisti della Young Musicians European Orchestra ripetono un gesto di solidarietà nei confronti dei loro coetanei impegnati inun quartiere pesantemente danneggiato dalle inondazioni. "Durante la fase più acuta dell’alluvione – commenta il pianista forlivese Filippo Castelluzzo, che suona nelle fila dell’orchestra ed è uno degli ideatori della serata –, tutti noi ci siamo impegnati nei lavori più urgenti e concreti per liberare le strade e le case dall’acqua e dal fango. Adesso invece anche i musicisti vogliono dare un contributo alla ricostruzione attraverso la cultura e la musica, che sono il nostro mestiere". Interviene sulla serata anche la presidente del Rotary Club di Forlì Paola Battaglia: "Il Rotary è costantemente vicino ai bisogni delle persone e alla promozione della cultura e ci impegneremo sia adesso che in futuro per non lasciare soli i nostri concittadini".

Il prezzo dei biglietti va dai 10 euro base ai 5 euro per gli over 65 e under 25 e a 1 euro per gli studenti. L’incasso sarà devoluto per l’appunto alle associazioni giovanili della parrocchia di Santa Maria del Voto dei Romiti. I biglietti possono essere acquistati su Vivaticket o la sera del concerto alla Fabbrica delle Candele a partire dalle ore 20 (info [email protected]).

s. n.