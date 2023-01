Concerto in memoria di Alberto

Si chiamavano ‘Hobby’, anzi: si chiamano ancora. Torna in pista, dopo tanti anni, la storica band forlivese nata negli anni 70 che, per una sera, tornerà a riproporre i successi di un tempo: Beatles, Camaleonti, New Trolls e tanti altri. L’occasione è speciale: il secondo anniversario della scomparsa del chitarrista del gruppo, Alberto Malaguti, deceduto il 21 gennaio di 2 anni fa. Sul palco del Polisportivo Cimatti di Roncadello saliranno Pasquale e Nicola Venditto, Flavio Fiorini, Carlo Ducci, Luciano Prugnoli, Moreno Lombardi, Beppe Pippi e Dave Le Roux. "Suonavamo tutti insieme molti anni fa – racconta Venditto –, poi ognuno ha preso la sua strada. Ora abbiamo deciso di ritrovarci, imbracciare di nuovo i nostri strumenti e tornare in scena in una serata ricordo del nostro amico Alberto, suonando ancora una volta i pezzi che facevamo insieme a lui".