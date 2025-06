Concerto lirico per beneficenza

‘Voci liriche per la solidarietà’ è il titolo del concerto benefico di domani alle 18.30 nel castello di Porta romana di Terra del Sole (via Baccarini 18). Un’iniziativa targata Anioc per raccogliere fondi da destinare al reparto di geriatria dell’ospedale Morgagni. Protagonisti il soprano Wilma Vernocchi e gli iscritti alla classe di canto dell’istituto musicale Masini; al pianoforte il maestro Giancarlo Peroni. Musiche di Bellini, Donizetti, Rossini, Mascagni, Puccini, Verdi. Ingresso a offerta libera. Info: 346.1818458.