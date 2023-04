Concerto lirico vocale a Terra del Sole in ricordo dell’oncologo Dino Amadori

S’intitola ‘La cura del corpo e la cura dell’anima’ il concerto lirico vocale in programma oggi alle 17 nella chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole, per ricordare la figura del grande oncologo Dino Amadori, scomparso nel febbraio di tre anni fa. Un’iniziativa promossa dall’associazione che porta il nome del luminare, in seno al progetto ‘Arte e ricerca scientifica’, e dall’associazione Carlo Alberto Cappelli. Protagonisti saranno il soprano Renata Campanella, il tenore Simone Mugnaini, il baritono Marzio Giossi; esibizione inoltre del trombettista Mauro Ditante. A presentare sarà Maria Cristina Osti. Ingresso a offerta libera per l’associazione.