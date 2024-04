Concerto per la pace al Fabbri

Questa sera, ore 21, il teatro Diego Fabbri di Forlì ospiterà il Concerto per la Pace, curato da Luca Medri di Cosascuola Music Academy col patrocinio dei Comuni di Forlì, Mirandola, Meldola, in collaborazione col Coro Città di Forlì e il Coro Città di Meldola diretti dal maestro Omar Brui e con la partecipazione straordinaria dell’Orchestra Barocca Sezione Aurea diretta dal maestro Filippo Pantieri. Il programma del concerto prevede l’esecuzione di brani di musica barocca come il celebre ‘Gloria RV 589’ di Vivaldi.Le parti solistiche saranno interpretate da Elena Alfieri (Soprano) Anna Pieri (Contralto). Il direttore dell’evento sarà il maestro Omar Brui. Il concerto sarà proposto anche nella serata domani nella Chiesa a San Nicolò in Meldola. Info: 347.4669855 - oppure info@cosascuola.it.