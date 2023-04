Concerto per tromba e organo a Sant’Antonio Abate in Ravaldino

Il penultimo concerto della rassegna Forlì Grande Musica organizzato da Emilia Romagna Festival e da Young Musicians European Orchestra si terrà stasera alle 21, nella Chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino col titolo ‘Echi di gioia’. Il concerto, per tromba ed organo, avrà come protagonisti Roberto Rigo alla tromba e Stefania Mettadelli all’organo (foto). Verranno presentate musiche di Telemann. Scarlatti, Handel, Cimarosa, Lagrange, Bertoni, Verdi, Padre Davide da Bergamo, Arban.

La formazione di organo e tromba fa parte di molte interpretazioni musicali benché spesso i due strumenti siano distanti tra loro e molto spesso solisti. In questo concerto si assisterà anche a musica d’insieme. Roberto Rigo, uno dei più stimati trombettisti italiani della sua generazione, vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ha una grande esperienza orchestrale e si esibirà in brani di grande virtuosismo musicale.

Stefania Mettadelli, pianista e organista, presenterà brani di grandi autori del Settecento, come Alessandro Scarlatti e Domenico Cimarosa; proporrà anche due autori meno noti ma non meno interessanti, come Ferdinando Bertoni e Padre Davide da Bergamo. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.