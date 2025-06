Concerto punk benefico a Collinello ‘Martino con noi’

Stasera a partire dalle 18.30, torna ‘Sentiamo ancora la tua voce - Martino con noi’, secondo appuntamento con la musica punk: teatro dell’evento sarà il campo sportivo di Collinello di Bertinoro in via Monte Sterlino, dove saranno attivi anche stand gastronomici. Il concerto, che vedrà protagonisti gruppi conosciuti nel panorama della musica punk come i romagnoli ‘Guerra e Contrasto’ e i genovesi Stigliz, è organizzato dagli amici di Martino, un giovane scomparso tragicamente esattamente otto anni fa.

I proventi raccolti durante l’evento saranno interamente devoluti al collettivo di fabbrica Gkn. Il collettivo è una struttura operaia creata nel 2017 nello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze): qui dal 9 luglio 2021 il collettivo di fabbrica è diventato protagonista della vertenza nata contro la delocalizzazione dello stabilimento.

ma. bo.