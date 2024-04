"Concerto straordinario al Teatro Mentore di Santa Sofia: ‘Gli 8 violoncelli di Torino’ e Piergiorgio Rosso in ‘La grande musica ed il cinema’" Il Teatro Mentore di Santa Sofia ospiterà alle 21 ‘Gli 8 violoncelli di Torino’ con Piergiorgio Rosso per il concerto ‘La grande musica ed il cinem’. Brani da Bach a Morricone. La serata, in collaborazione con il Corpo bandistico ‘C. Roveroni’, celebra i 180 anni della fondazione e raccoglie fondi per la scuola di musica dell'Associazione musicale Roveroni.