’Concittadini’: si chiude il progetto

Domani dalle 18 alle 20.30 presso la sede dell’istituto d’istruzione per adulti Cpia ‘Silver Sirotti’ in via Dandolo 18, si terrà una conferenza che segna il termine del progetto ‘Concittadini’. Il progetto vede il coinvolgimento degli studenti (di età, nazionalità ed estrazioni sociali molto diverse tra loro) nell’affrontare per iscritto temi cruciali per la società contemporanea, mettendo a confronto realtà di Paesi e culture lontane in un’opera di integrazione attiva partecipata che prosegue ogni anno scolastico. In particolare quest’anno si parlava di ‘Organizzazioni criminali a confronto: cosa succede nel mio Paese e cosa succede in Italia’. Interverrà il giornalista e scrittore Mario D’Amiano, autore del libro ‘Mafie e media’.