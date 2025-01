Concorso Cna, fino a 3.500 euro per chi vuole fare impresa

Nella provincia di Forlì-Cesena il 55% dei nuovi imprenditori è Under 40. A dicembre si segnala un aumento della fiducia delle imprese, e a gennaio sono scattate agevolazioni fiscali per le nuove attività, con segnali incoraggianti anche dalle rilevazioni dell’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna.

Il saldo positivo tra aperture e cessazioni di attività è infatti rimasto positivo anche nel terzo trimestre del 2024, in crescita rispetto al 2023, e a livello provinciale l’imprenditorialità si conferma assai diffusa, con 96 imprese ogni 1.000 abitanti.

Agli interessati si rivolge la terza edizione del premio "CreaimpresaLab Cna Forlì-Cesena–Imprenditori di domani", a cui è possibile iscriversi entro il 4 aprile (www.cnafc.it/2024/12/04/concorso/) e che assegna premi di 3.500 euro ai quattro progetti migliori e otto aggiuntivi in servizi Cna da 750 euro ciascuno, oltre a una consulenza gratuita per l’analisi dell’idea imprenditoriale e della sua fattibilità. Il premio gode del patrocinio delle amministrazioni locali e della collaborazione della Camera di Commercio della Romagna e la Bcc Ravennate, forlivese e imolese.

"In questo territorio fertile per le imprese è fondamentale supportare queste idee fin dall’inizio", così il presidente della Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti durante la presentazione del programma. Per informazioni: Carlo Guardigli (Forlì città): 327.8080176; carlo.guardigli@cnafc.it; Carla Tombaccini (comprensorio forlivese) 345.9014162; carla.tombaccini@cnafc.it; Marco Laghi (Cesena Val Savio): 329.5606055; marco.laghi@cnafc.it; Raniero Solfrini (Rubicone-Cesenatico): 345.9014157; raniero.solfrini@cnafc.it.

g.b.