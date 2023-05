Concorso dell’Avis, ultimo atto martedì con gli alunni al Fabbri

“Avis? Si è, si ha... Si va!”: questo è il tema del concorso organizzato dall’Avis Comunale di Forlì per promuovere, anche quest’anno, negli Istituti comprensivi cittadini l’espressione creativa degli alunni sugli argomenti cardine dell’associazione. Oltre agli incontri divulgativi per le classi seconde delle medie, che hanno permesso ad Avis di entrare in contatto con circa 1.200 ragazzi in quest’anno scolastico, è stato quindi indetto il tradizionale concorso, la cui giornata conclusiva si terrà martedì dalle 9 alle 11 al Teatro Fabbri. In occasione della 32ª Giornata Avis della Solidarietà, gli studenti di otto Istituti comprensivi porteranno sul palco gli inediti da loro prodotti, col supporto dei docenti. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e dell’Ufficio Scolastico Regionale. I ragazzi sono stati invitati a esprimere la loro libertà inventiva attraverso la composizione di un brano musicale (parole e melodia), o attraverso un brano da raccontare, oppure attraverso la lettura di una poesia con il sottofondo musicale realizzato appositamente (info. 0543.20013; [email protected]; www.avisforli.it).