Concorso dello Ior Vince un’alunna della scuola Zangheri

È un’alunna di Forlì ad aggiudicarsi quest’anno il premio legato a un concorso in occasione della ’Giornata Mondiale Senza Tabacco’, che cade oggi. Ogni anno l’Istituto oncologico romagnolo organizza infatti, in collaborazione con l’Ausl, l’iniziativa ’Liberi di Scegliere’, rivolta ai più giovani, per stoppare sul nascere possibili comportamenti che mettano a repentaglio il loro benessere.

Quest’anno sono stati coinvolti in questi progetti 60 istituti scolastici, circa 12mila studenti e 520 insegnanti di tutte le strutture della Romagna. I ragazzi sono stati coinvolti in una sorta di contest in cui potevano mettere a frutto la loro creatività concentrandosi al contempo sugli effetti più dannosi del fumo.

A vincere il concorso quest’anno è stata l’alunna Ginevra Erbacci, della classe 2 E della scuola secondaria di primo grado ’Zangheri’ di Forlì. L’elaborato della giovane, concepito in collaborazione con la professoressa Paola Mercatali, verrà affisso in tutta la Romagna "per far comprendere soprattutto ai coetanei l’importanza di non cedere alle pressioni sociali del gruppo e distinguersi da chi segue certe mode pericolose".

"Per lo Ior le attività di prevenzione sono fondamentali – ha sottolineato il direttore generale Fabrizio Miserocchi – ci danno la possibilità di rivolgerci a un pubblico più giovane, solitamente meno sensibile alle tematiche della lotta contro il cancro. Invece è proprio alla loro età che si formano quelle cattive abitudini che li porteranno ad avere un maggiore rischio di soffrire di problematiche oncologiche da adulti".