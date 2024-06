Concorso di poesia per le medie, premiati i vincitori alla Galleria

Alla Galleria d’arte contemporanea Stoppioni di Santa Sofia si sono svolte le premiazioni del ‘Concorso di poesia’ indetto dall’associazione Sophia in libris in collaborazione con l’Istituto Comprensivo. "I ragazzi e le ragazze della scuola media – precisa la presidente di Sophia in libris Elvira Bandini – hanno potuto vedere esposti tutti i loro lavori svolti durante il concorso del 26 marzo. Lavori di cui siamo molto orgogliose, ciliegina sulla torta di un percorso breve ma molto intenso svolto fra i banchi di scuola dove sono avvenuti scambi di parole, emozioni, risate. Dove tutti si sono messi in gioco e hanno aperto i loro cuori".

La giuria, composta da Alberto Domeniconi (Pro loco Santa Sofia), Stefania Giovannetti (Spazio Arte) e Daniela Petrini (Sophia in libris) ha lavorato per selezionare i lavori più meritevoli, individuando un primo premio per ogni categoria, a cui si aggiungono alcune menzioni speciali.

Di seguito i risultati: per le classi prime (tema calligrafia) il primo premio è andato ad Anita Conficoni, con menzioni speciali a Roul Pesti, Hadir Ayman e Nicolas Boscherini. Per le classi seconde (tema Caviardage) primo premio a El Kacimi Nada e menzioni speciali a Francesca Tassinari e Stefanelli Alexander. Infine per le classi terze (tema Haiku) primo Thomas Caforio e menzione speciali a Lorenzo Salvadori e Nicolas Bashmeta. Il primo premio è stato un buono spesa presso la nostra libreria di fiducia: La bottega dell’invisibile.

o.b.