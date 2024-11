Concorso fotografico ’a quattro zampe’

Archiviato un divertente party di Halloween con gli associati impegnati in slalom tra zucche e fantasmi, al centro cinofilo Compagni di Vita di Castrocaro si pensa già al Natale. E’ stato reso noto il regolamento della 13ª edizione del tradizionale concorso fotografico: due saranno i temi ovvero ‘il tuo cane di Natale’ con il peloso vestito ‘per le feste’ o comunque ritratto in un contesto addobbato, e un selfie con il tuo cane. Le foto dovranno essere inviate entro l’8 dicembre via mail a concorsonatale2024@libero.it, indicando nome e cognome dell’iscritto, nome del cane, città di residenza e un recapito per essere ricontattati. Si potrà partecipare a una sola sezione o a tutte e due le sezioni ma con una sola foto per tema. Gli scatti saranno votati dallo staff dell’associazione e le più belle verranno premiate durante la festa di Natale, aperta a tutti e a ingresso libero, in programma il 15 dicembre (in caso di maltempo, 7 giorni più tardi), quando tutte le immagini pervenute verranno stampate e appese all’albero e la migliore fungerà da puntale. Il 9 dicembre prenderà invece il via un’altra gara per l’assegnazione del premio del web: tutte le foto saranno pubblicate su Facebook (pagina centro cinofilo Compagni di Vita) e si sfideranno a colpi di like. Info: www.compagnidivita.it.