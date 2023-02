Concorso intitolato alla Fabroni, poesie entro il 31 marzo

Scadrà il 31 marzo il termine ultimo per inviare le opere alla settima edizione del concorso nazionale di poesia ‘Maria Virginia Fabroni’, sul tema ‘La panchina nel parco: panorami e riflessioni’, indetto dall’amministrazione comunale di Tredozio. Tutte le opere dovranno essere inviate entro quella data al municipio via Martiri 1 - 47019 Tredozio (FC), citando in oggetto o nel frontespizio della busta il titolo ‘VII Edizione del Premio nazionale Maria Virginia Fabroni’.

Secondo il regolamento, sono ammesse al concorso gratuitamente le poesie inedite in lingua italiana, presentate da autori italiani e stranieri. In caso di minorenni è richiesta la liberatoria di un genitoretutore. Ogni autore potrà inviare fino a 2 poesie, non superioni a 20 versi.

Spiega Lorenzo Bosi (foto), vicesindaco e assessore alla cultura: "Il testo, senza firma, e la scheda di partecipazione, corredata dei dati dell’autore (nome, cognome, età, professione, indirizzo, numero di telefono ed e-mail), dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo [email protected] o con spedizione postale o consegna diretta in numero copie uno in busta chiusa".

Le poesie saranno valutate da una giuria, composta dall’assessore alla cultura o suo delegato e da altre personalità della cultura letteraria. La poesia vincitrice sarà riprodotta su un apposito muro, indicato dal Comune, e all’autore sarà offerta la pubblicazione di una propria raccolta, mentre ai primi 15 classificati saranno consegnati attestatati con motivazione. La premiazione avrà luogo a Tredozio, durante le manifestazioni estive.

Nata a Tredozio il 2 dicembre 1851, Virginia Fabroni vi morì il 10 agosto 1878 a soli 27 anni, dopo gli studi classici a Pisa. I suoi libri di poesie, fra cui ‘Ricordo’, e i suoi scritti si trovano presso la biblioteca comunale di Forlì, Fondo Piancastelli.

q. c.